“Facile fare i fighi a 20 anni, è dopo i 60 che si vede chi vince la guerra”. Questo il simpatico messaggio dei sessantenni di Recanati che si sono ritrovati per una reunion e per festeggiare il traguardo. Al ristorante Mira Conero di Porto Recanati una festa ad alto tasso di allegria. Divertente la torta con il messaggio scelto per l’occasione, come a dire che l’età che passa non è un ostacolo alla voglia di divertirsi e di godere ancora a pieno della propria vitalità.