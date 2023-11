Paolo Passarini saluta l’Arabia Saudita. Il tecnico tolentinate, 46 anni, ha rescisso il contratto che lo legava all’Afif Club, squadra della provincia di Riyadh che milita nel campionato di Seconda Divisione, l’equivalente in Italia della nostra Serie C.

Insieme a Paolo Corradini, anche lui di Tolentino, ex tecnico degli Allievi dell’Academy Civitanovese, era partito a luglio per la nuova avventura. Ora la rescissione, consensuale, fra il tecnico e la società e il ritorno in Italia.

Sarebbe il favorito per la panchina del Matelica, che si è separata da mister Renzo Tasso, ma il suo nome è anche accostato alla sua ex squadra, l’Aurora Treia, dopo l’addio a mister Martinelli.

