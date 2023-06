di Andrea Cesca

Non solo Ronaldo e Benzema. L’Arabia Saudita è pronta ad ospitare anche un allenatore nostrano, made in Marche, più precisamente di Tolentino, attualmente residente a Belforte del Chienti. Stiamo parlando di Paolo Passarini, 46 anni, oramai ex tecnico dell’Aurora Treia. Da quando si è diffusa la voce questa mattina il suo telefono non smette di squillare. «E’ tutto vero, allenerò la squadra del Afif Club nella provincia di Riyadh che milita nel campionato di Seconda Divisione» dice Paolo Passarini. «Non ho un grosso curriculum, ma ho colto al volo l’opportunità che si è presentata, fare l’allenatore mi gratifica».

L’Afif Club partecipa alla Saudi Arabia second division, l’equivalente in Italia della nostra Serie C. Nel paese dei petroldollari Passarini sarà accompagnato da Paolo Corradini, anche lui di Tolentino, che nella stagione appena trascorsa ha guidato la formazione Allievi dell’Academy Civitanovese. «Partirò a luglio quando inizierà la preparazione che effettueremo in due diverse sedi – afferma – Il campionato inizierà a settembre».

Come è nato l’interesse dell’Afif FC per Paolo Passarini, uno degli allenatori più preparati dell’ultimo campionato di Promozione Marche? «La società seguiva un giocatore che ho avuto con me in squadra con l’Aurora Treia (il rumeno Petrisor Voinea ndr) hanno visto come facevo giocare la mia squadra, hanno apprezzato il mio modo di lavorare ed è arrivata l’offerta».

La trattativa è stata formalizzata di recente, ma l’interesse risale a diverso tempo fa. Probabilmente Voinea sarà agli ordini di Passarini anche in Arabia Saudita, ma il suo tesseramento non è stato ancora ufficializzato. Uno dei primi a sapere di questa nuova avventura di Passarini è stato l’amico fraterno Andrea Casoni, compagno di squadra e di vita.

Prima della finale persa contro il Monturano Campiglione Passarini aveva annunciato che a fine stagione avrebbe lasciato l’Aurora Treia, il motivo è presto detto. «A Treia lascio un gruppo stupendo, fatto di ragazzi affidabili e di grande spessore. Ho dato molto e ricevuto altrettanto, lascio un pezzo di vita per iniziare questa nuova avventura».