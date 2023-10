Si chiama “Bentornato Rossini” il format ideato per celebrare la riapertura del teatro dopo i lavori di rimozione dell’amianto dal tetto e di efficientamento energetico e che porterà in città il produttore Durdust con ospite speciale Saturnino e l’attore Giancarlo Giannini. Oltre alla stagione di prosa e musical in abbonamento, Civitanova ha preparato un ulteriore e ampio programma che animerà pure il teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, palco di spessore che ospiterà poi il ritorno della seconda edizione di teatro di Primavera. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Sforza, con il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica che, assieme al suo vice Claudio Morresi, ha proprio sottolineato la «pluralità di eventi della nostra stagione, tra prosa, musica, danza e molto altro, con grandi ospiti d’eccellenza. Quantità di spettacoli e qualità. Mi preme ringraziare la presidente dell’azienda Maria Luce Centioni e il suo cda per il lavoro fatto e perché quest’anno vediamo una bella serie di sponsor: si sono spesi molto per coinvolgere il settore privato». Alla presentazione ha partecipato il cda dell’azienda dei Teatri al completo, con la presidente Centioni che ha evidenziato «il lavoro corale e unanime, frutto di una sinergia molto stretta e frutto della volontà di mettersi a disposizione della comunità».

L’apertura in programma sabato 25 novembre con un evento ad ingresso gratuito, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: Proscenio Teatro porta al Rossini “Edera Velenosa”, un progetto che accende un ulteriore e significativo faro sulla questione in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità, alle politiche giovanili e alla cultura).

Al Rossini si celebra la riapertura con tre eventi: si parte mercoledì 29 novembre con la data zero del tour di Dardust, Duality + Guests (in collaborazione con Best Eventi): un imperdibile appuntamento in cui il pianista, compositore e produttore marchigiano, a poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del doppio album Duality, continua il suo viaggio tra emozione e ragione, portando la sua dualità sui palchi dei principali teatri italiani insieme ad amici e ospiti eccezionali. A Civitanova sarà la volta di Saturnino. Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, nell’ambito della XXX edizione di Civitanova Danza, tornano in città i Momix, con “Back to Momix” in esclusiva regionale. Sabato 9 dicembre è la volta del “Gran galà di riapertura del Rossini”, con l’ospite d’eccezione Giancarlo Giannini tra poesia e musica. L’attore interpreterà le più belle poesie di Leopardi, Salinas, Shakespeare, Neruda, Ungaretti, Cecco Angiolieri, Petrarca, Dante e Alda Merini. La celebre voce di Giancarlo Giannini sarà intervallata da intensi brani musicali eseguiti da tre artisti d’eccezione come Stefano Maffizzoni, Marco Zurzulo e Andrea Candeli, che accompagneranno lo spettatore in un viaggio senza tempo fra poesie e melodie immortali. A fine spettacolo un brindisi corale con tutta la platea.

Sabato 16 dicembre entra poi nel vivo la quinta edizione di Civitanova all’Opera, con la messa in scena di una delle opere più amate dal pubblico Rigoletto (in collaborazione con Marche all’Opera), mentre il 27 dicembre grandi e piccini si immergono nello spirito delle feste con Ben Tornato Babbo Natale!, un musical per tutta la famiglia della Fondazione Aida. Domenica 7 gennaio 2024 ci aspetta la magia della danza con lo spettacolare balletto di Mosca ne La Bella Addormentata (in collaborazione con Amat). Sabato 27 gennaio è invece dedicato al secondo appuntamento con Civitanova all’Opera con L’elisir d’amore. Speciale San Valentino per mercoledì 14 febbraio con Lumina e I concerti a lume di candela. Sabato 23 febbraio c’è la grande musica d’autore, con la PFM canta De André Anniversary: a 45 anni dal famoso tour Fabrizio De André e PFM in concerto, la PFM torna sui palchi di tutta Italia con un tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese.

Per l’8 marzo è in cartellone un omaggio alle donne, con la soprano Federica Caseti Balucani che propone un viaggio tra Morricone e le melodie italiane famose nel mondo, in Italian crossover rhapsody (in collaborazione con Isolani Spettacoli); per la festa del Papà, domenica 17 marzo, c’è invece lo spettacolo dello Zecchino d’Oro Show con il Piccolo coro dell’Antoniano e i Buffycats di 44 Gatti.

Inizia la primavera con il sorriso al Rossini ed è la volta giovedì 21 marzo del comico e imitatore Francesco Cicchella, con il suo one man show Bis! e sabato 6 aprile dell’attore Pierpaolo Spollon, con il suo monologo divertente e autoironico Quel che provo dir non so. Sabato 20 e domenica 21 aprile si riaffaccia al Rossini la Compagnia Neverland che, nell’ambito di una residenza di allestimento e in anteprima nazionale, presenta al pubblico di Civitanova il suo ultimo spettacolo, La Sirenetta – La voce dell’oceano.

Il gran finale di questo ritorno al Rossini è con l’ennesima sorpresa, perché martedì 23 e mercoledì 24 aprile il sipario si apre per Claudio Bisio, il quale porterà in esclusiva regionale lo spettacolo La mia vita raccontata male.