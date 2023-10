Ieri si è svolto il primo incontro del gruppo Cultura del Pd provinciale, un momento di condivisione e riflessione, in cui si è posto l’accento sulla necessità di una “ricostruzione immateriale” dei territori da affiancare alla ricostruzione “materiale” attraverso la cultura.

L’incontro si è aperto con i saluti del sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo e il consigliere Regionale Romano Carancini, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per una riflessione su temi così importanti per i nostri territori. Filo conduttore dell’iniziativa è stato recuperare le basi di un “ecosistema culturale” su cui poggiano le comunità locali, specialmente quelle colpite dal terremoto. Grande interesse per i temi trattati dai relatori, con la parlamentare Irene Manzi e l’ex senatore Roberto Rampi che hanno offerto spunti di riflessione nazionali evidenziando l’importanza di promuovere la cultura come elemento fondante della nostra società senza avere paura del confronto con le diversità. L’architetto Luca Maria Cristini ha focalizzato l’attenzione sulla ricostruzione dei luoghi culturali, un tema ancora di estrema attualità dopo la tragedia del terremoto di sette anni fa. Rocco Gravina, responsabile Cisl Macerata – Civitanova Marche, ha parlato di welfare culturale e aziendale e di come la cultura possa essere un motore di sviluppo economico e di benessere per le persone.

Infine Marco Belardinelli dei Giovani Democratici provincia di Macerata, ha concluso con una visione della cultura che passa anche attraverso i content creator nuove professionalità del mondo del lavoro. Per finire Cristina Arrà, Alessandro Delpriori, Stefania Monteverde, Alessandro Seri e Mauro Spinelli hanno dato il loro contributo alla discussione con idee e proposte da condividere insieme agli attori presenti. A coordinare i lavori è stata la coordinatrice del Gruppo Rita Soccio che ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti dell’incontro partecipato odierno e desidero ringraziare tutti i presenti che hanno contribuito a mettere in luce i molteplici aspetti positivi della cultura da cui dobbiamo necessariamente ripartire. È stato un momento costruttivo che ha evidenziato l’importanza di una prospettiva culturale per affrontare le sfide attuali e future della provincia di Macerata. Questo incontro del Gruppo della Cultura rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio verso una visione con proposte culturali concrete più inclusive, sostenibili e leva di un cambiamento positivo per il benessere della comunità». Soddisfazione è stato sottolineato anche dal segretario provinciale Angelo Sciapichetti che ha ricordato il prossimo appuntamento del Partito Democratico dell’11 novembre a Roma per la manifestazione per il salario minimo e il diritto alla salute.