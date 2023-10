Pubblico numeroso per la chiusura della mostra internazionale “Gli Appelli della Madonna-apparizioni e santuari mariani nel mondo” nella chiesa di Sant’Agostino a Corridonia.

«Una mostra ispirata ed in parte realizzata da un giovane santo dei nostri tempi, Carlo Acutis e allestita grazie al grande impegno delle confraternite locali del Santissimo Sacramento, della Morte e Preghiera e della Madonna di Guadalupe, della parrocchia Santi Pietro Paolo e Donato, dell’associazione l’Olmo e con il sostegno e patrocinio dell’amministrazione comunale – dice Massimo Cesca, assessore alla cultura e turismo –. Il gran finale “Profili di Donna” – La Vergine Maria “Una Donna tra le Donne” è stato uno spettacolo di teatro, poesia e musica con le più belle liriche dedicate alla Vergine Maria dal IV Secolo ad oggi, dai più diversi popoli, eseguite da: Viviana de Marco alla voce recitante, Federica Pantanetti cantante, Fausto Palmieri alla tastiera, Mauro Giorgini alla chitarra e Luca Ciarpell al sax. Gli artisti nella suggestiva e bellissima chiesa di Sant’Agostino hanno incantato il numeroso pubblico presente con brani di grande intensità e magistralmente eseguiti. Brani che hanno regalato grandi emozioni e suscitato importanti riflessioni, anche in relazione ad un tema oggi particolarmente sentito come quello della pace.

Gli autori hanno riferito che alcuni dei brani eseguiti vennero inviati a Papa Francesco, il quale dopo alcuni giorni telefonò personalmente per manifestare l’apprezzamento e ringraziare del gradito invio. Il concerto finale oltre che dal Comune di Corridonia è stato patrocinato della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della regione Marche. Si chiude nel migliore dei modi possibili una mostra che oltre ad essere stata molto interessante nei contenuti e perfettamente allestita sul piano artistico ha saputo toccare i cuori dei tanti visitatori. Un grande ringraziamento alle confraternite e all’associazione Olmo per l’allestimento di una mostra importante che generosamente metteranno a disposizione dei comuni e delle associazioni che ne faranno richiesta, in attesa che gli spazi interni consentano magari un allestimento permanente».