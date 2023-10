di Michele Carbonari

La Recanatese esce a mani vuote dalla trasferta di Pesaro. Al Benelli un gol in avvio di secondo tempo di Da Pozzo decide il derby marchigiano della nona giornata d’andata del girone B di Serie C. La squadra di Pagliari non ha demeritato ma è stata meno lucida del solito sotto porta, pur avendo avuto le sue occasioni da rete. I leopardiani restano a 13 punti, scivolando al settimo posto in graduatoria, scavalcati dal Gubbio. Neanche il tempo di recuperare le energie che si torna subito in campo. Infatti, giovedì 26 ottobre alle 20,30 al Tubaldi è in programma la sfida contro il blasonato Perugia.

La cronaca. Il primo tentativo in porta è di Melchiorri, al 6′, ma la palla termina fuori. Dieci minuti più tardi gol annullato ai giallorossi: tiro dal limite di un giocatore leopardiano, sulla traiettoria c’è Carpani, la deviazione fa terminare la palla in fondo al sacco ma la posizione dell’ex Ascoli è irregolare e il guardalinee alza la bandierina segnalando fuorigioco. La fase centrale del match non regala particolari emozioni, se non un colpo di testa mancato di un attaccante della Vis Pesaro da posizione invitante. Al 41′ il giallorosso Longobardi sbaglia un appoggio, Di Paola raccoglie ma spara alle stelle. Pronti via e ad inizio ripresa i padroni di casa trovano in vantaggio. È il 47′ e ancora Di Paola a provare la botta da fuori, Meli respinge ma non è impeccabile, Da Pozzo è il più lesto ad arrivare sul pallone e gonfia la rete per l’1 a 0 Vis Pesaro. La Recanatese prova la reazione al 52′ con Senigagliesi, blocca Polverino. Il minuto seguente i leopardiani reclamano un rigore per un tocco di mano locale sul tiro dal limite di Carpani, l’arbitro lascia correre. Al 58′ clamorosa occasione da gol per Melchiorri, che di testa sciupa e manda alto da posizione ravvicinata un bel cross di Giampaolo. Spingono i giallorossi, al 67′ Polverino si distende e respinge il diagonale di Carpani. Due minuti e il centrocampista ospite per poco non devia in rete un tiro di Melchiorri. Al 70′ contropiede Vis, De Vrais di sinistro trova solo un calcio d’angolo. Nel finale di nuovo forcing Recanatese. All’80’ Melchiorri controlla uno spiovente di Quacquarelli proveniente dalla sinistra, rientra sul mancino che spedisce a lato (all’87’ debole il colpo di testa del cigno di Treia). Sul capovolgimento di fronte Meli è attento su Sylla. Fuori misura, invece, il mancino dal limite del neoentrato Raparo due giri di lancette più tardi. E’ l’ultima occasione del match, che termina 1 a 0 per la Vis.

Il tabellino:

VIS PESARO (3-4-3): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo (72′ Mattioli), Valdifiori (61′ Rossetti), Iervolino (87′ Foresta), Zoia; Di Paola, Pucciarelli, De Vrais (72′ Sylla). A disp.: Mariani, Giunti, Rossoni, Nina, Peixoto, Karlsson, Marcandella, Loru, Cusumano, Gulli, Kemayou. All.: Banchieri.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Veltri; Longobardi (77′ Quacquarelli), Prisco (85′ Raparo), Carpani, Morrone (77′ Ferretti), Senigagliesi (85′ Egharevba); Melchiorri, Giampaolo (67′ Lipari). A disp.: Tiberi, Mascolo, Marinacci, Canonici, Peretti. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Gandino di Alessandria (Robilotta di Sala Consilina – Massari di Molfetta).

RETE: 47′ Da Pozzo.

NOTE: ammoniti: Senigagliesi, Banchieri, De Vrais, Sylla, Foresta. Recupero: 9′ (2′ + 7′).