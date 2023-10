Taglio del nastro e benedizione per i lavori alla chiesa di Santa Maria in Piana a Treia. E’ stato il vescovo Nazzareno Marconi a presiedere e benedire l’apertura del cantiere.

Hanno partecipato alla cerimonia il responsabile tecnico della procedura , il parroco fon Giuseppe Verdenelli con i suoi collaboratori pastorali e una rappresentanza dei parrocchiani. I lavori consisteranno nella riparazione dei danni prodotti dal sisma e nel restauro degli interni. Progettati dall’architetto Michele Schiavoni in collaborazione con l’ingegnere Francesco Losego, col coordinamento dell’ufficio sisma della Diocesi di Macerata, i lavori saranno eseguiti dall’impresa Celi Costruzioni s.r.l. L’intervento è finanziato tramite l’ordinanza del commissario alla ricostruzione del 2020. La fine dei lavori è prevista per il mese di novembre 2024. In particolare la Diocesi ringrazia «l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per la preziosa collaborazione istituzionale e sul piano tecnico-amministrativo».