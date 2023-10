di Fabrizio Cortella

È per domenica 22 il secondo appuntamento con la 55* Rassegna “Angelo Perugini”. Al teatro Lauro Rossi di Macerata si torna alla consueta formula pomeridiana con inizio alle 17.15. Sul palco una collaudata e riuscitissima commedia della “nostra” Valentina Capecci, la prolifica autrice e sceneggiatrice ascolana di nascita e maceratese di adozione, che spazia con la massima disinvoltura tra teatro, cinema e televisione: “I Cesaroni”, “Il commissario Manara” e “Provaci ancora Prof” solo per citare alcuni dei suoi più famosi successi. E, per sovrapprezzo, anche autrice di libri di successo quali “Lui è mio e lo rivoglio” e “Amarti è da matti”. La messa in scena è della “Compagnia Linea di confine”, nata a Roma soltanto nel 2004 dall’incontro di attori e registi provenienti da realtà ed esperienze diverse, ma già con un palmares di tutto rispetto, tra cui ben due vittorie nella kermesse maceratese: nel 2007 e nel 2011.

Stiamo parlando della fortunatissima “Due donne e un delitto”, rappresentata già da anni in tutta Italia, anche nel circuito del teatro professionista. Capire che cosa pensi davvero una donna è difficilissimo: se poi le donne sono due, l’impresa è praticamente impossibile. Questo è l’assunto “scientifico” alla base di un giallo irrisolto che vede coinvolte due ex amiche che non si vedono da mesi, ma che hanno commesso un’imperdonabile nefandezza l’una nei confronti dell’altra. Viola, maritata per convenienza, ha sottratto l’uomo a Carla e ne ha fatto il suo amante. Carla, che lo ha scoperto, ha pensato di vendicarsi spiattellando il tradimento al marito di Viola. O almeno così sarebbe andata, se il destino non si fosse messo in mezzo, scombinando ogni piano, con l’apparizione di uno scomodo cadavere che costringe le due a un crudele faccia a faccia in cerca del colpevole dell’omicidio.

Chiuse nella stessa stanza per risolvere il mistero, le due attraverseranno svariate e alternanti fasi: lo scontro aperto, la bugia, il ricatto, il pentimento, l’invidia, la speranza e l’euforia tra stravolgimenti improvvisi e turbinii di emozioni fino all’inatteso epilogo. Battute esilaranti, ritmo frenetico, colpi di scena ed una nostalgica, ma strepitosa colonna sonora sono gli ingredienti di questa esilarante commedia interpretata egregiamente da Eleonora d’Achille e Sara Colelli. Citando le note del regista Roberto Belli “Un giallo che non è solo un giallo, ma un incontro/scontro dell’universo femminile, con le sue diversità, le sue contraddizioni e le sue meraviglie”. Il prezzo dei biglietti varia tra i 12 e gli 8 euro e la vendita è presso la Biglietteria dei Teatri, in piazza Mazzini 10 oppure, il giorno stesso della rappresentazione, al teatro Lauro Rossi, in piazza della Libertà, a Macerata.