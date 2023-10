Tanti personaggi e volti noti a Macerata per il fine settimana di Tipicità Evo. All’auditorium Mozzi Borgetti, venerdì in mattinata sarà Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG 5, ideatore anche della storica rubrica “Gusto”, ad intervistare l’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Maria Antonini su linguaggi del cibo e futuro delle Marche.

Etica, scienza e tecnologia sono i temi del confronto pomeridiano, condotto dalla giornalista Rai, Benedetta Rinaldi con protagonisti il rettore Unimc John Francis McCourt, il direttore Cnr Irbim Gian Marco Luna, la responsabile centro sud di Alperia Dunia Romoli, insieme a Stefano Parcaroli, amministratore delegato di MGH e Daniele Marinelli, il Ceo di DT Socialize.

Sabato la conduzione sarà affidata a Monica Caradonna, giornalista e grande esperta di food, conduttrice Rai 1 del programma Linea Verde Discovery e su Rai 2 con Top e Pizza Doc, è il nuovo e fresco volto 2023 “più amato dagli italiani”. Con lei agli Antichi Forni spazio agli ingredienti e sentimenti giapponesi e, a seguire, la storia golosa tra trota e Verdicchio. In serata sarà proprio la Caradonna a introdurre lo spettacolo “Japan as Coba” al Teatro Lauro Rossi.

Domenica arriva a Macerata Giuseppe “Peppone” Calabrese, ambasciatore della dieta mediterranea nel mondo, è molto apprezzato dagli italiani per la sua conduzione di Linea Verde. Peppone guiderà il pubblico alla scoperta degli assaggi che stanno divenendo abituali nei nostri corsi d’acqua e mari, con “La Lousiana alle porte di Roma” e gli “Assaggi Alieni”. Nel pomeriggio anche una coinvolgente lezione-spettacolo “Tra Dioniso e Polifemo” sulla sacralità del vino, con Cesare Catà, a cura di Copagri Marche.

Fino a domenica sera in città è possibile assaggiare le proposte dedicate a Tipicità Evo dagli esercenti aderenti al circuito. Novità assoluta di questa edizione il popup restaurant Nippo-Mediterraneo presso DiGusto con lo chef Takashi Kido. Erbe in tavola all’Osteria dei Fiori, Ciauscolo vino e allegria da Maia Officina Gourmet. Il Centrale propone un viaggio tra le birre picene anche con un evento speciale la domenica pomeriggio. Vernaccia e ciauscolo la proposta di Spritz & Chips, mentre il Caffè Corso propone un inedito gelato dal gusto “Lu Carzolà”. Da Lord Bio protagonista “La tradizione che non ti aspetti” e da Sùgo “Il Calore della tavola come nonna comanda”. Il Contadino Gourmet propone un’inedita degustazione dal titolo “Gastronomica-mente”.

Per tutte le informazioni sul programma si può consultare il portale www.tipicitaexperience.it. Tipicità Evo è organizzata dal Comune di Macerata in collaborazione con la Regione Marche, la Camera di Commercio delle Marche ed il contributo scientifico di Unimc. La manifestazione è tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità e Anci.