“Il più grande motivo dei miei silenzi”. E’ questo il titolo della mostra di arte contemporanea di Daria Castelli, inaugurata nei giorni scorsi nella Galleria Sangallo a Tolentino alla presenza del sindaco Mauro Sclavi.

L’affermata artista affermata di Civitanova, più volte premiata a livello internazionale, organizza da 10 anni nella sua città la rassegna d’arte en plen air Spazi Senza Limiti dando tutta la sua professionalità e amore per l’ arte e per gli artisti che con lei espongono.

A Tolentino, invece, espone le sue opere più importanti agli occhi degli amatori dell’arte, oltre a mettere in luce le sue espressioni colorate ma non meno intense verso l’impressionismo. «Nella mia mostra si può osservare di tutto poiché mi sono predisposta volontariamente a poter esporre di tutto in modo tale da poter fare capire il mio stile ovunque. Ho lasciato l’astratto in ultimo poiché ritengo sia il succo di tutto il mio percorso artistico». La mostra sarà aperta al pubblico tutti i fine settimana fino al 29 ottobre.