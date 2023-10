Proseguono gli appuntamenti della rassegna teatrale nazionale “Caro Teatro”, ideata dall’associazione culturale Piccola ribalta in collaborazione con il comune di Civitanova e TdC.

Domenica 22 ottobre, alle 17.30, sarà la compagnia teatro Estragone di San Vito al Tagliamento ad esibirsi al teatro Annibal Caro con: “Nei panni di Cyrano” di Nicholas Deyort (regia Filippo Fossa e traduzione di Norina Benedetti). La rappresentazione ci conduce nel mondo del teatro visto da dietro le quinte, nella sua fase costruttiva, prendendo le mosse dal personaggio memorabile dello scontroso spadaccino, poeta delicato, innamorato incapace di dichiarare il suo amore a Rossana sua cugina, a causa del suo naso enorme ed ingombrante.

La trama è ambientata ai giorni nostri quando una insegnante di liceo, Giuliana, propone ai suoi ragazzi un laboratorio per allestire la famosa pièce teatrale e attraverso questo percorso si delinea il mondo adolescenziale, con le sue prime cotte, le relazioni amicali e non, i vari caratteri di un gruppo alle prese con questa esperienza, in cui emergono anche paure e insicurezze. Kevin, Massimo, Asia, Brian, Piero sono i protagonisti che attraverso la voce, lo sguardo, i gesti di Norina Benedetti prendono vita sul palco e ognuno di loro uscirà da questo allestimento giocoso ma impegnativo, una sorta di cammino iniziatico, più forte, più maturo, più empatico.

La rassegna proseguirà il 29 ottobre con l’associazione Liberamente Aps di Cesana con “Rumori fuori scena” di Michale Frayn (regia di Cristian Caldironi). Il 5 novembre la chiusura sarà affidata proprio all’associazione culturale Piccola ribalta con “I persiani di Eschilo” per la regia di Antonio Sterpi. Presso l’auditorium Sant’Agostino di Civitanova Alta è visitabile la mostra d’arte “25 anni di Caro Teatro, immagini di una storia” che raccoglie manifesti di tutte le edizioni della rassegna e, in collaborazione col museo Magma, tante opere dei migliori grafici di fama nazionale ed internazionale. La mostra rimarrà aperta fino al 5 novembre, tutti i sabati e domeniche dalle ore 16.30 alle ore 19.30.