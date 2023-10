Lavori in via Crescimbeni, cambia la viabilità a Macerata. Per consentire alla ditta RestEdile di effettuare lavori di pulizia di un canale di gronda e lavori edili di getto massetti, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che regolerà temporaneamente la circolazione nell’area interessata dagli interventi. Il provvedimento prevede per domani, dalle 8 alle 13, in via Crescimbeni (tratto compreso tra via XX Settembre e via Lauri): divieto di transito, eccetto residenti per accesso aree private fino a civico 52 e istituzione del con senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli in uscita.

Via Crescimbeni (tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre): divieto di transito eccetto residenti per accesso aree private fino a civico 52; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli dei residenti via XX Settembre. Via XX Settembre, inversione del senso di marcia tratto compreso tra via Crescimbeni e via Domenico Ricci; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da piazza Oberdan direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Crescimbeni lato civico 52; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Crescimbeni lato Vittorio Veneto. Via Domenico Ricci: direzione obbligatoria a sinistra, verso corso della Repubblica, per i veicoli provenienti da via XX Settembre. Corso della Repubblica, inversione del senso di marcia; senso vietato all’ingresso da piazza della Libertà; senso unico frontale su piazza Vittorio Veneto direzione obbligatoria a sinistra verso corso Matteotti (uscita centro storico); limite massimo di velocità in 30 mk/h.