Il Comune di Recanati lancia un avviso pubblico agli enti locali del terzo settore per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di nuove strategie di rigenerazione urbana per il benessere della comunità. Un avviso pubblico, volto all’ideazione e alla successiva realizzazione con l’Amministrazione di nuovi progetti, funzionali al reperimento di ulteriori fondi rispetto agli ingenti finanziamenti comunitari, statali e regionali già ottenuti con successo in questi anni dal Comune.

«Ben vengano le idee e le nuove proposte delle Associazioni del terzo settore, conosciamo la qualità dei servizi che riescono a mettere a disposizione della comunità – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Il loro punto di vista sul territorio e la loro consulenza specifica possono contribuire a dare valore aggiunto ai progetti in atto e futuri da far finanziare con i fondi regionali e comunitari. Invito pertanto tutte le associazioni recanatesi a rispondere positivamente alla manifestazione d’interesse, insieme, uniti in rete, come abbiamo già fatto più volte con successo in passato, possiamo fare sempre il meglio per la nostra città».

Nuove idee da studiare e da portare avanti con l’Amministrazione comunale attraverso le attività culturali, per la rifunzionalizzazione, la riqualificazione, il miglioramento dell’accessibilità, l’ecosostenibilità, l’implementazione della mobilità sostenibile del centro storico e dell’intero territorio, in un’ottica di promozione turistica, sociale ed economica. Lo spunto per il lancio di un avviso pubblico è nato proprio dall’arrivo di una proposta da parte di un ente, in particolare della società consortile Cethegus che con una lettera inviata al Comune di Recanati , si è messa a disposizione per l’elaborazione di nuove idee per lo sviluppo economico, sociale e strutturale del territorio e della popolazione. L’avviso pubblico per la raccolta di manifestazione d’interesse verrà pubblicato sul sito del Comune di Recanati nei prossimi giorni.