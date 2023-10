Il Comune di Recanati annuncia una collaborazione innovativa con l’associazione “CiboLiberaTutti” per affrontare il crescente problema dell’obesità infantile nelle scuole, attraverso un progetto multidisciplinare unico nel suo genere. «Questo progetto combina la creatività dell’arte e della musica con l’importanza della salute e dell’alimentazione equilibrata – ha dichiarato il sindaco di Recanati, Antonio Bravi – Crediamo che sia un passo fondamentale per affrontare l’obesità infantile in modo completo».

Un progetto ambizioso, che abbraccia la salute, l’arte, il cibo e la musica per coinvolgere gli studenti in un percorso di apprendimento creativo, promuovendo contemporaneamente uno stile di vita sano e la prevenzione dell’obesità. «Un esempio di come le attività culturali possano contribuire in modo significativo anche in ambito socio-sanitario – ha affermato l’assessore alle Culture Rita Soccio -. Si tratta di un’iniziativa di welfare culturale indirizzata a bambine e bambini, che si aggiunge ad altre iniziative già in corso a Recanati».

«Siamo entusiasti di collaborare con il Comune di Recanati per portare avanti questo progetto multidisciplinare che promuove la salute e il benessere dei bambini attraverso l’arte, la musica e l’educazione alimentare», ha detto Rosalba Franco, presidente dell’associazione “CiboLiberaTutti”. Tra le parole chiavi del progetto nelle numerose attività che coinvolgeranno gli studenti delle scuole si annoverano i seguenti temi. “Educazione Nutrizionale Creativa” attività pratiche legate all’alimentazione che includeranno la preparazione di cibi sani e gustosi. Un approccio hands-on che renderà l’apprendimento nutrizionale divertente e memorabile agli studenti. “Lezioni di Musica e movimento” la musica e il moto saranno integrate nelle attività scolastiche quotidiane per promuovere l’attività fisica e il benessere emotivo.

“Espressione Artistica” gli studenti saranno incoraggiati a esprimersi attraverso l’arte per lo sviluppo della creatività e dell’autostima. “Coinvolgimento delle Famiglie” i genitori saranno chiamati a partecipare alle iniziative di coinvolgimento familiare, per creare un ambiente di supporto a casa e in presenza. “Monitoraggio e Valutazione” verrà monitorato nell’anno l’apprendimento e il cambiamento delle abitudini dei ragazzi, per una valutazione dell’impatto del progetto sulla salute e il benessere degli studenti, dati e analisi che verranno presentati in un evento finale. «È un vero piacere lavorare nella mia città per poter unire l’arte, la musica, il teatro a progetti che abbiano a che fare con la salute – ha aggiunto Matteo Corvatta responsabile della parte artistica di “CiboLiberaTutti” e componente del direttivo – non c’è miglior medicina per la cura del corpo e della mente».