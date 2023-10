Auto contro scooter, investimento sulla strada davanti al centro commerciale Corridomnia di Corridonia. L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Un giovane, che si trovava in sella ad uno scooter è stato investito da un’auto. Sul posto è intervenuto il 118. Nulla di grave per l’uomo che era in sella allo scooter che è stato portato al pronto soccorso di Macerata per le cure del caso.