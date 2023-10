Tamponamento lungo la superstrada poco prima dello svincolo per Corridonia. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17,30. Tre i mezzi coinvolti, feriti lievi. Lo scontro, per cause in corso di accertamento (sul posto è intervenuta la polizia stradale) è avvenuto in direzione monti. Coinvolte tre auto. Il 118 è intervenuto sul posto per soccorrere chi era a bordo dei veicoli. Nessun ferito grave. Soccorsi in superstrada anche dei vigili del fuoco. In seguito al tamponamento e per consentire i soccorsi si sono formate code nel tratto di superstrada.