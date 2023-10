Una rete fatta di Comuni e di realtà pubbliche e private, sotto la guida di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo, è pronta a lanciare sul territorio Aperigusto on Tour: una ricca serie di eventi ed iniziative itineranti che si svolgeranno fino a dicembre nei territori di riferimento. Tra gli obiettivi di Confartigianato c’è quello di offrire sostegno al comparto turistico, e per questo motivo l’associazione ha colto lo stimolo lanciato dalla Regione con l’emanazione del Bando Accoglienza 2023, volto a sostenere e potenziare iniziative e offerte turistiche specialmente nei periodi di destagionalizzazione. L’associazione, quindi, è promotrice (e capofila) di una aggregazione di Enti locali e soggetti partner e farà da collante a iniziative ed eventi enogastronomici di valorizzazione turistica culturale e di promozione che si svolgeranno nei territori, seguendo la progettualità di Aperigusto, format Confartigianato che da oltre sette ha dimostrato un certo appeal con il pubblico.

Aperigusto on Tour, però, non si limiterà alla ristorazione, ma il “gusto” sarà ampliato ad esperienze sensoriali diverse, per far risaltare le esperienze che vivrà il pubblico delle manifestazioni. Verranno inoltre coinvolte guide turistiche e naturalistiche ed esperti di settore, che aiuteranno le amministrazioni e l’Associazione di categoria nell’offerta e nell’individuazione di un pacchetto di marketing territoriale diffuso e modellato sulle varie esigenze espresse dai territori coinvolti, creando così una concreta proposta di “turismo esperienziale” aperto. Tra le sinergie, ci sarà l’importante collaborazione con il giornalista, scrittore e divulgatore enogastronomico Carlo Cambi. I Comuni aderenti sono: San Severino Marche, Mogliano, Visso, Monte San Giusto, Camerino, Castelraimondo, Urbisaglia, Sarnano, Corridonia, Serravalle di Chienti e Belforte del Chienti. Quindi: Pro Loco Visso, Associazione Macerata Art&Tour, Associazione culturale Picus, Associazione Cuochi Macerata.

«Confartigianato ha voluto puntare sull’aggregazione e sull’azione sinergica – le parole del presidente territoriale Enzo Mengoni -, convinti che l’unione di intenti sia l’unico modo per raggiungere in maniera strategica e vincente un obiettivo condiviso, che è quello di promuovere il territorio e valorizzarne le sue eccellenze. Siamo infatti certi che tale progettualità accrescerà l’attrattività di tutto il sistema, nell’interesse delle comunità e delle imprese. Così, abbandonando inutili logiche campanilistiche, ogni territorio sarà rappresentato in un modello di accoglienza integrato: un contenitore multitematico in cui tutti saranno riuniti e collegati senza perdere le proprie peculiarità e dando risalto alle singole identità”. Prosegue Lucia Biagioli, responsabile settore Turismo e Commercio: «Il punto di partenza è stato un invito rivolto alle Amministrazioni, con i Comuni che hanno subito aderito con entusiasmo al progetto che ci vede promotori. Ogni Ente ha messo in risalto le peculiarità che contraddistinguono il proprio territorio e che verranno valorizzate al meglio in occasione degli eventi che si svolgeranno negli stessi. Il progetto sarà volano anche in quei periodi dell’anno meno attrattivi per il turismo nelle Marche. Nell’organizzazione coinvolgeremo poi molteplici operatori, che ci permetteranno di dare risalto alle iniziative in programma». Aperigusto on Tour verrà ufficialmente presentato in una vetrina d’eccezione, il Ttg Travel Experience di Rimini, una delle più importanti manifestazioni di riferimento del turismo italiano nel mondo. Alla sua sessantesima edizione, si terrà da mercoledì a venerdì e vedrà Confartigianato tra i protagonisti dell’evento.