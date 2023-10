di Alessandra Pierini

Riaprire il bar del Campo dei Pini con un progetto di inclusione firmato Anffas. «E’ questa la prossima partita che andremo a giocare» ha annunciato con orgoglio il presidente Marco Scarponi ieri sera durante una cena solidale, nei locali della onlus, davanti ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e dell’imprenditoria. Presenti anche Cesare Bocci, attore testimonial e amico di Anffas e la moglie Daniela Spada, madrina dell’iniziativa.

Una cena che è stato un assaggio dei nuovi servizi in cui l’Anffas ha coinvolto ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali. Il nuovo progetto Tuttincluso nasce dall’unione di due cooperative Lavoriamo insieme e Ci credo per dare forza alle persone con disabilità

E’ stata la responsabile Scilla Sticchi a presentare l’attività Ci Credo: «Realizziamo prodotti artistici e manuali che poi mettiamo in vetrina nel nostro negozio, quello che ci contraddistingue è l’ accoglienza con il sorriso e la gioia di stare insieme». A questo si affianca la cooperativa Lavoriamo Insieme che nasce dall’esigenza della scuola alberghiera di Loreto di dare una opportunità professionale dopo la scuola a ragazzi con bisogni educativi speciali. «Purtroppo le aziende non sono pronte ad accoglierli – ha spiegato Emanuela Passeri – Con coraggio abbiamo deciso di prendere in gestione un hotel ristorante dimostrando che si può fare impresa affiancando i professionisti a ragazzi e ragazze con bisogni speciali. Poi abbiamo gestito per qualche anno il bar della Mole vanvitelliana ad Ancona».

La cooperativa si occupa di catering, banqueting e formazione. Dall’unione dei due progetti nasce il sogno di far rinascere il bar del Campo dei Pini, chiuso da marzo, con una nuova mission e una nuova veste accattivante mostrata in rendering. «Il Campo dei Pini – ha spiegato Scarponi – ha una funzione pubblica ed è luogo di incontro sociale. Qui lavoreranno professionisti che affiancheranno i nostri ragazzi e ragazze. Vogliamo che diventi un contaminatore della città per far capire che le cose si possono fare e bene. Alla qualità dei prodotti affiancheremo il valore aggiunto che queste cose le può fare chiunque se ben guidato. Deve essere una palestra perché ognuno possa trovare un posto di lavoro sotto casa».

Ha assicurato il supporto tecnico all’iniziativa l’assessore Andrea Marchiori del Comune di Macerata: «E’ una sfida affascinante e sarà un fiore all’occhiello della città». La riapertura è prevista a primavera, dopo i necessari lavori di restyling.

Hanno chiuso la serata Cesare Bocci e Daniela Spada che, rinnovando la loro vicinanza, amicizia e appoggio all’Anffas hanno sottolineato l’importanza di progetti come questi: «Ognuno può fare la propria parte e per quanto si possa dare, la vicinanza a queste associazioni restituisce infinitamente di più».

Sul palco anche Lorenzo e Alex, componenti della nazionale di basket e componenti del personale di sala, che dopo aver lavorato tutta la sera, hanno commentato: «E’ stato bellissimo, lo faremmo altre mille volte».