Prende il via il 25 novembre con l’omaggio di Cesare Bocci a Lucio Battisti la stagione del teatro Velluti di Corridonia proposta da comune e Amat. Cesare Bocci con l’orchestra Saverio Mercadante sarà in scena con “Emozioni!”, un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi, influenti e innovativi cantautori italiani, che con le sue canzoni ha esplorato argomenti inusuali e controversi. Sabato 16 dicembre è la volta della compagnia Amaranto in “Ma che problema hai?” prima regia teatrale dell’attore marchigiano Simone Riccioni su un testo di Valentina Capecci che racconta i disagi giovanili in modo profondo ma divertente e senza moralismi.

Dieci giovani attori della scuola di recitazione di Riccioni (Linda Campana, Enrico Verdicchio, Simone Messi, Elisabetta Lattanzi, Lorenzo Miccini, Celìa Borroni, Sofia Gigli, Genny Serra, Luca Bisto, Letizia Trivelli e Chiara Stacchiotti) interpretano dieci giovani di oggi.

Settanta volte sette una drammaturgia di Clara Sancricca e Collettivo Controcanto, va in scena il 20 gennaio. Lo spettacolo, vincitore dell’edizione 2019 della rassegna “Teatri del Sacro”, racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano, del rimorso che consuma, della rabbia che divora, affrontando il tema del perdono e della sua possibilità nelle relazioni umane. Chiara Francini è in scena domenica 18 febbraio (inizio ore 18) con “Forte e Chiara: memoir, racconto umano vivo e rivoluzionario”, one-woman show in cui la brillante attrice ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con l’ironia tagliente che la contraddistingue e senza sconti a nessuno, in primis a se stessa. Venerdì 1 marzo Giorgio Felicetti propone Mattei. Petrolio e fango scritto con Francesco Niccolini e interpretato con Valentina Bonafoni. Lo spettacolo è frutto di una lunga ricerca fatta su testimonianze dirette e su atti e documenti di indagine sulla morte del Presidente dell’Eni.

Umberto Orsini grande maestro del teatro italiano porta in scena il 6 aprile, Le memorie di Ivan Karamazov, drammaturgia composta con Luca Micheletti che firma la regia. A oltre mezzo secolo dall’incontro televisivo di successo con il terzo dei fratelli del romanzo di Dostoevskij, Orsini regala a Ivan Karamazov una longevità e un finale che il suo autore gli aveva negato.

Ultimo appuntamento di cartellone il 25 maggio, fuori abbonamento, è con Marche Tracklist. Tracce di musica d’autore dalle Marche prima edizione di una maratona per conoscere nuovi talenti regionali della musica, è una serata dedicata alle performance di giovani artisti marchigiani che presenteranno in formato breve i propri lavori. è un momento per individuare e scoprire nuovi talenti offrendo loro un’occasione di visibilità e di scambio di esperienze.

Gli abbonamenti a sette spettacoli sono in vendita il 7 e 8 novembre (rinnovi) dal 10 al 12 novembre (nuovi) alla biglietteria del teatro Velluti al costo di 90 euro (70 ridotto per under 25 e over 60). I biglietti per i singoli spettacoli si possono acquistare dal 15 novembre in tutti i punti vendita Amat/Vivaticket, su vivaticket.com e a teatro il giorno di spettacolo dalle 18.