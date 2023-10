di Laura Boccanera

«Calo di almeno il 30%, chi dice che è stata un’ottima stagione mente, così non si va avanti, chiudo». Mauro Mondatori, gestore dello chalet Figaro sta finendo di sgomberare il locale sul lungomare sud che ha gestito per 5 stagioni. Domenica 24 settembre l’ultima cena e ora la decisione di partire e andare all’estero, chiudere definitivamente e cedere la gestione. La causa gli aumenti dei costi e una flessione delle presenze.

«Ma quale estate da incorniciare – dice – sono felice per chi lo dice, ma la verità è che chiunque io abbia sentito ha perso almeno il 30%. Impossibile dire che ad agosto si è recuperato, quello che è perso è perso. Quest’anno sono mancati proprio i clienti. E chi veniva mangiava in tre quello che prima mangiava da solo. Ho avuto tavoli di tre persone che prendevano un primo e un secondo. La gente non ha più soldi, dopo il Covid è cambiato tutto. Se le famiglie devono far fronte agli aumenti carburanti, spesa, affitti, alla fine tagliano sul ristorante e sulle vacanze. E questa tendenza si è vista. Quando è così non si va da nessuna parte, meglio chiudere, in Italia non è più possibile fare qualità e lavorare guadagnando quello che mi aspetto».

Sulla decisione non ha influito la Bolkestein e la messa all’asta, anzi, da gestore (e non titolare della concessione demaniale), Mondadori è favorevole: «Per me la Bolkestein è giusta, non c’entra niente con la mia decisione. Il problema è anche stato l’aumento di tutti i ristoranti all you can eat. Noi facciamo sushi ed era una novità, facciamo qualità, ma chiaramente capisco pure una famiglia che va e con 20 euro mangia». Dai clienti dopo l’annuncio della chiusura ha ricevuto centinaia di manifestazione e attestazioni di stima: «Mi hanno scritto e chiamato in tanti, siamo stati un punto di riferimento». A breve, in vista della prossima stagione subentrerà un nuovo gestore.