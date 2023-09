di Laura Boccanera

«Solo il by night non basta per una città che ha grandi potenzialità, servono infrastrutture, Civitanova deve entrare assolutamente nella Riviera del Conero, è una griffe e quando si presenta alle fiere del turismo si presenta con un pacchetto, e Civitanova non può esserne esclusa. L’ho anche già detto al sindaco e all’assessore Gironacci».

Aldo Ascani da imprenditore della notte con lo Shada di Civitanova (e questa estate anche con la gestione delle serate al Calamaretto) traccia a fine stagione un bilancio sull’estate, balneare, ma non solo, offrendo gli spunti per una politica turistica in vista del prossimo anno. Se è vero infatti che il mondo dell’intrattenimento notturno ha fatto spesso registrare un tutto esaurito qualificando Civitanova come la città del divertimento, dei balli e della movida notturna, le presenze turistiche, soprattutto nei primi mesi dell’estate sono state in calo.

Da qui “la ricetta” per ripensare una promozione che faccia scegliere Civitanova non solo come “divertimentificio“, ma anche come potenziale sviluppo diurno. «Sul fronte delle presenze diurne in spiaggia quel calo generalizzato che oscilla fra il 20 e il 30% si è visto e toccato con mano soprattutto dal lunedì al venerdì, non possiamo nasconderci dietro un dito. Non è colpa di Civitanova, è un calo generalizzato in tutta Italia. Poi nel fine settimana fra locali, pendolari dell’Umbria e altro le spiagge tornavano sold out e accontentavano un po’ il malumore di inizio settimana. Sul notturno invece siamo molto soddisfatti perché allo Shada abbiamo replicato il fatturato dello scorso anno e ne siamo orgogliosi perché la nostra è l’unica discoteca reale che c’è in città. Con la concorrenza di stabilimenti che hanno fatto ballare a titolo gratuito per noi quel risultato vale il triplo. Crediamo di aver dato un gran bel prodotto e siamo soddisfatti».

Ascani però guarda anche al futuro e sottolinea come dal punto di vista turistico invece ci sia ancora da lavorare: «La mancanza di turismo diurno e il calo di presenze nell’infrasettimanale, a prescindere dal calo nazionale, – prosegue – deve far pensare. C’è ancora da lavorare molto sull’aspetto turistico di Civitanova, creare opportunità perché Civitanova venga scelta, non basta il notturno perché tutti si divertano e lavorino, la città deve essere completa a 360 gradi. B&B, hotel, villaggi turistici, promozione: Civitanova secondo me deve entrare assolutamente nel circuito della Riviera del Conero che è una griffe. Se pensiamo che oggi Porto Potenza è all’interno della Riviera del Conero trovo assurdo che una città confinante non faccia di tutto per entrarci. Altrimenti cosa diamo oltre a spiagge e intrattenimento notturno? Il turismo si fa con gente che pernotta, che vive, che mangia a Civitanova. Bisogna concentrarsi sulle infrastrutture turistiche, bisogna che chi di dovere si concentri su questo per lasciare un futuro che sia degno di questa città dalle grandi potenzialità».

