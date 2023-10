Più che l’1 ottobre sembra il 61 agosto. Il freddo tarda ad arrivare e a Civitanova è ancora tempo di tintarella e anche di qualche tuffo.

Le temperature superiori ai 25 gradi in questa prima domenica di ottobre hanno portato in spiaggia i bagnanti che vogliono ottimizzare il pieno di sole prima dell’arrivo dell’autunno e delle temperature più rigide. Il litorale sud e quello nord stamattina sono stati così lo sfondo per attività dedite al relax: da famiglie con tanto di passeggini e sdraio in modalità picnic, alla lettura, alle passeggiate sulla battigia e alle nuotate.

Quasi tutti i concessionari di spiaggia, nonostante la proroga della stagione balneare al 1 ottobre, hanno riposto da qualche giorno le attrezzature e gli ombrelloni.

Se in 700 oggi pomeriggio sono andati a Macerata per il derby all’Helvia Recina tra Maceratese e Civitanovese (leggi l’articolo), tanti altri si sono riversati lungo la costa, in spiaggia o per una passeggiata sul lungomare sud dove c’è anche ‘Mare in fiore’, la mostra mercato a tema floreale.

(foto di Federico De Marco)