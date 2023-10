Spettacolo in campo e sugli spalti (3500 gli spettatori di cui almeno 700 ospiti) con il derby che si infiamma nei primi minuti con i gol su rigore di Perri e il pareggio immediato dopo 4 minuti di Bagnolo.

In tribuna tra gli altri anche il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli accompagnato dall’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, il consigliere regionale Romano Carancini, l’avvocato Giancarlo Giulianelli garante Marche dei diritti della persona, Alberto Prenna ex giocatore e allenatore della Rata oltre a numerosissimi addetti ai lavori del calcio dilettanti. ‘Per questa terra che da sempre ci appartiene’ e ‘Forever Ultras’ spiccano nella Curva Just mentre ‘Soli contro tutti’. ‘Piazza Conchiglia’ e ‘I colori che porto dentro di me’ nella gradinata del settore ospiti gremito al pari della tribuna dello stadio.

All’annuncio della formazione della Rata la curva si colora di biancorosso formando la bandiera sociale a cui risponde la gradinata civitanovese che si colora di rossoblu. Cori sulle due sponde con gli ospiti che inneggiano il ‘Vogliamo vincere’ a cui risponde la curva locale con una sciarpata biancorossa e il coro ‘Pesciarolo pezzo di m…’ e il canonico ‘Chi non salta è un pesciarolo’. La tifoseria della Maceratese è arrivata allo stadio in corteo passando per le vie della città.

