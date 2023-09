Domani tocca al santuario del Glorioso, terza “tappa” di Puliamo il mondo dopo che ieri e oggi l’iniziativa ha coinvolto i bambini della scuola primaria di Cesolo, e gli studenti della scuola media “Tacchi Venturi”. L’iniziativa del circolo di Legambiente Il Grillo coinvolge scuole, associazioni e il Comune.

I volontari della Protezione civile hanno supportato gli studenti impegnati nella pulizia di strade, aree verdi. Gli alunni della Primaria di via D’Alessandro saranno invece coinvolti nella manifestazione il 6 ottobre. A rappresentare l’amministrazione comunale nei primi appuntamenti sono intervenuti l’assessore all’Ambiente, Sara Clorinda Bianchi, e quello alla Cultura, Vanna Bianconi. La campagna di Legambiente domani (1 ottobre) interesserà tutti i settempedani con una iniziativa in località di Sasso. Ritrovo alle 9 al santuario di Santa Maria del Glorioso. I volontari delle diverse organizzazioni aderenti, insieme ai cittadini che intenderanno partecipare, si attiveranno per il recupero dei rifiuti abbandonati nella zona. Per l’edizione 2023, in particolare, Legambiente ha invitato enti, associazioni, scuole e privati cittadini a partecipare alla campagna per percorrere assieme una strada comune che promuova la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di violenza, di odio e discriminazione. Il messaggio della trentunesima edizione di “Puliamo il Mondo” è stato, infatti, “Per un Clima di Pace”.