Operaio si ferisce ad un dito mentre è al lavoro. L’incidente è avvenuto a Recanati oggi pomeriggio. E’ il terzo incidente sul lavoro in provincia nel giro di poco più di 24 ore, due c’erano stati ieri (leggi l’articolo).

L’infortunio è avvenuto in un’azienda metalmeccanica di Recanati intorno alle 16. Un operaio di 67 anni si è tagliato un dito mentre si trovava al lavoro su di un macchinario.

Sul posto sono intervenuti il 118 e gli ispettori dello Spsal dell’Asur. Il ferito è stato portato in ospedale. In un primo momento sembrava che le condizioni del ferito fossero più gravi e si temeva avesse perso il dito. Invece la situazione era migliore di quanto sembrasse. L’uomo, che ha riportato un taglio profondo, non rischia di perdere il dito. Da accertare la dinamica di quello che è successo.



(Ultimo aggiornamento alle 19,55)