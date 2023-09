«A Civitanova una via intitolata a Salvo D’Acquisto». E’ la richiesta che arriva dall’esponente dem Giulio Silenzi. «Nell’anniversario della morte del carabiniere – spiega Silenzi – che il 23 settembre del 1943 sacrificò la sua vita per salvare quelle di un gruppo di ventidue civili innocenti catturati dai nazisti, l’eroico gesto è stato ricordato da Papa Francesco durante le celebrazioni dell’Arma dei carabinieri in piazza San Pietro, presente anche il ministro della Difesa Crosetto. “Facciamone memoria insieme – ha detto il Papa – ma non per restare fissati nel passato quanto piuttosto per ritrovare motivazioni solide su cui costruire il futuro”. Per quello che Salvo D’Acquisto ha rappresentato nella storia italiana e nella memoria antifascista di questo popolo – sottolinea l’esponente del Pd – merita che gli venga dedicata una via anche a Civitanova. Più volte, negli anni, ho sollevato la questione e credo sia grave questa mancanza, che penso debba essere quanto prima colmata dalla Giunta e dalla commissione Toponomastica, che sulle intitolazioni delle vie ha fatto cose anche inenarrabili nel corso degli ultimi cinque anni, vedi la vicenda di Toro seduto o il diniego di una via ad Anna Frank». Diniego poi rientrato dopo l’intitolazione dei giardini.