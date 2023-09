Sotto l’effetto di droghe aggredisce la mamma e la nonna: denunciato un 23enne. E’ successo a Matelica. Ad allertare i carabinieri sono state proprio la madre e la nonna, 86enne, del giovane terrorizzate. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione dove vivono tutti e tre sono riusciti a bloccare il 23enne, che ha anche problemi psichiatrici, nella sua cameretta. A quel punto è stato contattato il 118 e il ragazzo è stato sottoposto a un tso, un trattamento sanitario obbligatorio. E’ stato così trasferito in una struttura sanitaria protetta e denunciato per maltrattamenti in famiglia.