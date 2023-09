Antenna nella zona Eurospin, ora è ufficiale. E’ arrivato in questi giorni il rilascio del permesso a costruire nell’area acquistata dal comune a Fontespina lungo la statale 16. Il sito è alternativo a quello di via Caracciolo dove i residenti avevano avviato una massiccia protesta per evitare che nel terreno di un privato di fronte alle abitazioni sorgesse il ripetitore della Iliad.

Ad annunciarlo è il sindaco: «promessa mantenuta – ha commentato Fabrizio Ciarapica -. Ricordo in campagna elettorale la preoccupazione dei residenti e l’impegno, da parte nostra, a trovare una soluzione. Oggi, seppur tra mille difficoltà, siamo riusciti nel nostro intento. Una grande vittoria per tutti conquistata grazie ad un importante lavoro di squadra tra amministrazione, residenti e Iliad. Ringrazio – conclude il primo cittadino – l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti per l’impegno e la determinazione con cui ha seguito la vicenda». «I lavori partiranno nei prossimi giorni – annuncia con soddisfazione l’assessore Belletti -. Non è stato facile, ma l’impegno e la costanza premiano sempre. Dopo una lunga trattativa con Iliad, che ringrazio per la collaborazione e l’attenzione, siamo riusciti a dare una risposta concreta ai dubbi e alle paure dei residenti. Un risultato per il quale mi sono impegnata in prima persona e che voglio condividere con tutti i residenti che hanno sempre lottato al fianco dell’amministrazione. Insieme abbiamo dimostrato che quando una comunità è unita può raggiungere importanti traguardi». Giovedì sera alle 21,30 sindaco, assessore Belletti e tutta l’amministrazione incontreranno i residenti nella casetta di legno, nel verde attrezzato del quartiere IV Marine.