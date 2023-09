Era fuggito in Germania, rendendosi irreperibile, perché consapevole del fatto che doveva scontare una pena in Italia di quattro mesi di reclusione per diversi reati.

L’uomo, un siciliano di 58 anni si è però messo nei guai da solo pensando che di quella condanna, emessa nel 2015 dal tribunale di Ancona, si fossero ormai scordati. Così, ha deciso di andare in vacanza a Senigallia convinto che nessuno se ne sarebbe accorto.

L’Arma però aveva continuato l’attività investigativa e, ieri, i carabinieri hanno avuto la conferma che l’uomo si trovava da qualche giorno nella ‘spiaggia di velluto’.

Successivamente, in serata, lo hanno localizzato nei pressi di Filottrano dove si era recato con i pareti per celebrare un ricorrenza.

Raggiunto, è stato dichiarato in arresto e successivamente accompagnato nel carcere di Montacuto.