«I lavori alla scuola media “M. Martello” sono fermi da circa 8 mesi e, al di là dei proclami propagandistici del sindaco Santinelli, noi del gruppo consiliare Petriolo Domani temiamo che ci rimarranno a lungo. A seguito della richiesta di scioglimento del contratto di appalto avanzata dalla ditta affidataria a maggio 2023, non sembra affatto che la questione si stia risolvendo. Anzi, tutt’altro». E’ la denuncia che arriva dai consiglieri di minoranza del gruppo Petriolo Domani sui lavori della nuovo istituto scolastico.

«Dagli atti recentemente pubblicati all’Albo pretorio comunale – continuano i consiglieri – emerge che il Comune sta provvedendo a pagare direttamente le fatture emesse dai subappaltatori in quanto la ditta affidataria dei lavori, Cgt srl della provincia di Caserta, risulta inadempiente nei confronti delle ditte subappaltatrici. Sono finora due le fatture liquidate dal Comune emesse dalla ditta subappaltatrice Ciabocco srl di San Ginesio per un totale di 60.197 euro (iva compresa). Infatti, la ditta affidataria Cgt srl, dopo aver sottoscritto il contratto di appalto, ha chiesto e incassato l’anticipazione di 250mila euro, ha subappaltato le lavorazioni per la demolizione della scuola e poi sembra si sia “volatilizzata” con la somma ricevuta. A questo punto, è legittimo domandarsi come e quando il Comune riuscirà a recuperare la somma di 250mila euro erogata alla ditta Cgt srl a seguito della firma del contratto. Come gruppo di opposizione nutriamo tanti dubbi».

«Il Comune – aggiunge Petriolo Domani – ora si ritrova con la scuola demolita, senza una palestra in cui poter praticare attività ginnica e dover portare gli studenti a Mogliano; e come se non bastasse, anche con l’onere di farsi carico dei pagamenti delle lavorazioni subappaltate dalla ditta a cui è stata affidata l’opera pubblica. In poche parole: “Dopo il danno, la beffa”. Per giustificare la decisione di affidare i lavori a questa ditta, gli amministratori di maggioranza hanno sempre affermato con convinzione che il Comune non corresse alcun rischio in quanto la società aveva fornito tutte le garanzie necessarie. I fatti invece dimostrano l’esatto contrario. Le conseguenze di questa scelta scellerata sono pesantissimi sia per l’ente Comune che per tutta la comunità petriolese. Di tutto questo il sindaco Santinelli non fa alcun cenno nei suoi proclami. Sono caduti nella più classica delle “fregature”, nonostante ci fossero tutti i presupposti per capirlo prima. A nulla sono valsi i nostri appelli di più di un anno fa a non affidare i lavori ad una società che aveva partecipato alla gara con un ribasso del 32%. Ribasso giudicato eccessivo e preoccupante anche dai locali sindacati dei lavoratori, che scrissero e allertarono il sindaco Santinelli, a suo tempo. Dopo aver avuto la prova di queste “grandi” capacità amministrative da parte del sindaco e della giunta – concludono i consiglieri di minoranza – ci chiediamo cosa aspettano i consiglieri di maggioranza per staccare la spina a questa amministrazione».