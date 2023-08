di Marco Pagliariccio

Si è spento nel tardo pomeriggio di ieri, all’età di 77 anni, dopo aver combattuto a lungo con una malattia che lo aveva debilitato da tempo, Aldo Gigli. Una figura storica della città, avendo guidato per tanti anni uno dei ristoranti di pesce più rinomati della città e non solo: La Greppia, alla fine del lungomare nord.

Persona stimata e rispettata da tutti, aveva da tempo passato la guida dell’attività al figlio Massimiliano, che da qualche anno aveva affiancato allo storico locale anche il bistrot Molo 74, in corso Dalmazia. La notizia, al solito, si è diffusa rapidamente dal web suscitando un’ondata di commozione. «Una grande colonna, un pezzo di storia della nostra ristorazione ci ha lasciato – ha scritto su Facebook l’assessore al turismo Manola Gironacci – riposa in pace Aldo, sono sicura che apporterai il tuo contributo ovunque ti trovi».

«Non conoscevo di persona Aldo, ma è impossibile non riconoscergli le grandi capacità professionali, è stato tra i primi ristoratori della città – sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica – ha contribuito a far conoscere Civitanova per la tradizione culinaria legata al pesce, che lui è stato in grado di promuovere e valorizzare. Perdiamo una grande persona, esprimo le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia»

Lascia, oltre a Massimiliano, anche l’altra figlia Emanuela. Il funerale si terrà domani mattina partendo alle 9.30 dalla sala del commiato San Marone per arrivare alle 10 alla chiesa del Cristo Re, dove la cerimonia avrà inizio alle 10. Sarà sepolto nel cimitero di Civitanova Alta.