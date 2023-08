Grande partecipazione per la giornata dedicata alla pratica Shiatsu a Castelsantangelo sul Nera, il comune sui Sibillini è con Ripe San Ginesio tra i primi ad aver aderito al progetto dell’Apos (Associazione professionale operatori e insegnanti Shiatsu) dei comuni amici dello Shiatsu.

Venerdì ai giardini pubblici di Castelsantangelo sul Nera gli operatori marchigiani dell’associazione Ikigai hanno offerto trattamenti gratuiti a locali e turisti di ogni età. La delegazione di operatori ha consegnato una targa evocativa sullo Shiatsu all’amministrazione a seguito della recente firma dell’accordo “Castelsantangelo sul Nera – Città Shiatsu Friendly” siglato tra il sindaco Mauro Falcucci ed il presidente di Apos Alberto Scattarelli.

«Siamo felici ed onorati – ha commentato il presidente di Apos – di aver sottoscritto questo importante protocollo di intesa con il Comune di Castelsantangelo sul Nera, che diventa da oggi, la prima amministrazione della Marche ad aver scelto di promuovere lo Shiatsu come strumento concreto di prevenzione e miglioramento della qualità della vita in sinergia con l’ambiente ed in armonia con la propria personale vitalità. Speriamo di poter dare un piccolo contributo ad un paese in rinascita, dopo il sisma del 2016». Soddisfatto il sindaco Mauro Falcucci: «E’ stata per me una piacevole scoperta, una pratica che aiuta chi vive un momento di disagio, la giornata è stata molto partecipata con oltre 50 persone, anche turisti. Continueremo certamente la collaborazione mettendo uno spazio condiviso a disposizione degli operatori Ikigai».