di Luca Patrassi

Il centrodestra rispedisce al mittente le accuse legate alla mancanza di sicurezza in città, in particolare quelle sul versante immigrazione. «Il capogruppo dei Pd in consiglio comunale, come spesso gli succede, – scrivono i capigruppo Pierfrancesco Castiglioni (Fdi), Aldo Alessandrini (Lega), Sandro Montaguti (Fi), Alessandro Bini (civica Parcaroli) e Antonella Fornaro (Udc) – lancia accuse e impartisce lezioncine dimenticando che la presenza di un elevato numero di immigrati a Macerata è stata ignorata, se non addirittura favorita, nel lunghissimo periodo in cui il suo partito ha governato la città». Le risposte sul versante cittadino: «Ora Ricotta accusa l’attuale amministrazione di non esercitare un adeguato controllo del territorio a causa della presunta diminuzione dei vigili urbani rispetto a quanto previsto, nonché a causa dei presunti scarsi investimenti destinati alla sicurezza. A Ricotta rispondiamo con dati concreti. Dall’amministrazione di centro destra sono stati intercettati progetti sulla sicurezza per 350mila euro; sono state acquistate telecamere posizionate in punti strategici della città per 200mila euro; sono stati finanziati altri progetti destinati alla sicurezza delle scuole per circa 50mila euro. Complessivamente, in materia, in poco più di due anni, sono stati impegnate risorse per oltre mezzo milione. Per quanto riguarda il personale rientrante nell’ambito della polizia urbana l’organico può contare complessivamente su 34 persone (più sei in aspettativa/distaccamento) e di queste ben 10 sono state assunte dall’attuale amministrazione. Per tutto il personale sono stati innalzati sia il numero sia la qualità dei corsi di formazione specifica».

L’accoglienza agli immigrati. «L’altra accusa che Ricotta – osserva ancora il centrodestra – rivolge a questa amministrazione è relativa al fatto che il Comune non avrebbe più aderito ai programmi di accoglienza. Ebbene, accogliere gli immigrati per un anno per poi lasciarli a loro stessi con conseguenze facilmente immaginabili, così come previsto dal Progetto Siproimi, non rientra nel nostro modo di pensare e di agire. Il percorso di accoglienza, comunque, continua con i centri di accoglienza straordinaria, le cui strutture sono individuate dalle prefetture e costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza. Rispediamo quindi integralmente al mittente le accuse rivolteci, nella consapevolezza che l’amministrazione di centrodestra, in tema di sicurezza, abbia fatto molto più e molto meglio di quanto fatto nei 20 anni precedenti». La dura presa di posizione del sindaco: «Benissimo ha fatto a sollecitare il prefetto ed il questore a riunirsi. Incontro proficuo tenutosi questa mattina con l’obiettivo di affrontare tempestivamente e al meglio la situazione nel quadro del massimo coordinamento tra istituzioni. Caro Ricotta, come recitava De Andrè … “Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio”».