«Territorialità, assistenza, supporto, sono le caratteristiche che accomunano Civita NovaEnergia e FisioMedLab. La prima verso i suoi clienti, la seconda verso i suoi pazienti. Il tutto coronato da un’accertata conoscenza delle esigenze del luogo, dall’esperienza e dalla professionalità».

Il Ceo dell’azienda civitanovese di energia sostenibile Luca Guglielmi presenta con entusiasmo la partnership con il gruppo medico Fisiomed che si concretizza nell’appuntamento del 26 agosto proprio nella sede di Civita NovaEnergia in piazza XX Settembre dalle 9.30 alle 12.30, per una campagna di sensibilizzazione sulla cura della propria salute, in particolare con un tema di stagione: la dermatologia: Risponderà alle domande lo specialista Massimo Cioccolini. Con lui e Gugliemi, alla conferenza di presentazione hanno partecipato Fabrizio Scoccia, giornalista medico scientifico, da qualche mese collaboratore del Gruppo Medico Fisiomed e il direttore sanitario Gianfranco Bonfili.

«Fisiomed è in continua espansione – spiega Bonfili -. Siamo cresciuti parecchio, ma non vogliamo essere concorrenziali alla struttura pubblica, bensì essere per loro un supporto, sempre in funzione della salute dei cittadini. Ad oggi possiamo contare su circa 300 specialisti, con strutture tecnologiche all’avanguardia. Attraverso questa nuova collaborazione con Civita NovaEnergia vogliamo offrire al cittadino oltre che la sanità dal punto di vista strutturale e terapeutico, anche un supporto energetico. Una joint venture che porta una marcia in più alla Fisiomed».

«Sarà un appuntamento importante, – conclude Cioccolini – anche perché si terrà in piena estate, per parlare in particolar modo del rapporto fra la nostra pelle e il sole. Un rapporto che è cambiato nel tempo. Se in passato è stata pagata un po’ di sconsideratezza, oggi siamo riusciti a educare la popolazione ad avere un’esposizione al sole intelligente. Sarò dunque a disposizione dei cittadini per esaudire le loro richieste e per promuovere la collaborazione con Civita NovaEnergia. Chi produce energia deve avere la responsabilità di produrla in maniera consona al momento storico che stiamo vivendo e farlo in maniera pulita e meno dannosa possibile».

(Articolo promoredazionale)