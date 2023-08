E’ ormai buio quando dalla zona del rifugio di Valle Scurosa, a Sefro, parte una chiamata di soccorso: una donna si è persa durante una escursione. Sono le 21,45 di ieri e da quel momento vigili del fuoco e Soccorso alpino danno il via alle operazioni per raggiungere la donna ed aiutarla a fare rientro. L’escursionista, di Ancona, si trovava insieme a due compagni fino a che non si sono separati. I due uomini, non vedendo tornare la donna hanno lanciato l’allarme. Impossibile parlare con l’escursionista: il suo cellulare dà irraggiungibile. I soccorritori, non potendo contattarla, la cercano “al buio”. Così le squadre si dividono per battere diversi sentieri. Ma ci vuole tempo e passano le ore. Una, due, tre ore. Poi verso l’1,15 il lieto fine quando una delle squadre che si erano messe in moto per la ricerca notturna rintraccia la donna (si trovava in una zona molto impervia). Certamente provata dalla disavventura, ma l’escursionista sta bene.