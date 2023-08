Stretta sulle irregolarità per locali e chalet, sanzionate 7 attività e proposta la sospensione della licenza per un locale. E’ stato comunque un Ferragosto tranquillo a Civitanova, anche sul fronte della sicurezza stradale e della prevenzione. Positivo il bilancio della polizia all’indomani del lungo ponte festivo che dal weekend ha portato fino al Ferragosto.

Potenziato il servizio di pattugliamento lungo la costa: la questura, anche a seguito delle decisioni prese dal comitato per l’ordine e la sicurezza, ha svolto servizi di controllo del territorio in tutta la provincia di Macerata ed in particolare nelle località ad alta vocazione turistica lungo la fascia costiera come Porto Recanati e Civitanova.

Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi destinati a ricevere un elevato numero di persone al fine di prevenire qualunque atto di illegalità, specie nelle ore notturne. La divisione di polizia amministrativa della Questura ha svolto controlli lungo le località costiere ed in particolare nel territorio di Civitanova dove sono stati ispezionati 14 esercizi commerciali tra bar, ristoranti, locali notturni e chalet. Nella metà trovate irregolarità di carattere tecnico, come la mancanza di documentazione specifica sanzionata in via amministrativa per violazioni del Tulps. In un caso, per una violazione più grave, è stata chiesta la sospensione della licenza di un’attività. La pratica è ancora in fase di istruttoria.

Il bilancio delle attività su strada prevede la denuncia di tre persone per guida in stato di ebrezza e 46 sanzioni al codice della strada per guida con telefonino, senza cinture le principali violazioni. Ritirate anche 8 patenti. L’attività della polizia stradale continuerà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire sui tratti autostradali e sulle strade in provincia a maggiore densità di traffico, la vigilanza e la sicurezza stradale anche attraverso la predisposizione di specifici servizi di controllo per la verifica delle condizioni psicofisiche degli automobilisti e per la repressione degli eccessi di velocità, attraverso l’utilizzo di etilometri e misuratori di velocità.

Durante i servizi di Ferragosto, che continueranno per tutta la stagione estiva, sono stati sottoposti a controllo 140 veicoli ed identificate 271 persone. La polizia ha impiegato in questi giorni anche pattuglie in moto per una maggiore agilità di movimento in caso di traffico e di un elicottero del reparto volo di Pescara che nella giornata di ieri ha sorvolato la provincia per controllare la costa per verifiche su eventuali criticità sotto il profilo del traffico veicolare.