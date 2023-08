di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Ferragosto sicuro: nessun caso di abuso di alcol, contenuti focolai di litigi e intemperanze. Nonostante a Civitanova ieri sera ci fosse una popolazione degna di un capoluogo di regione condensato sui due lungomari della città, il servizio d’ordine predisposto dalla prefettura in sinergia con le forze dell’ordine del territorio, carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale, ha funzionato senza criticità.

Pochissimi anche gli interventi del 118 e nessuno legato a problematiche legate all’abuso di alcool. La Croce verde di Civitanova infatti a partire dalle 20 ha effettuato sette servizi di emergenza (di cui uno, drammatico, del 73enne che si è gettato dal balcone del terzo piano in zona Cecchetti). Attorno all’1 sul lungomare nord una ragazzina ha accusato un malore, un attacco di panico, non legato all’abuso di alcol o sostanze, così come un altro ragazzo, sempre sul lungomare nord attorno alle 3. All’arrivo delle ambulanze però ha rifiutato il trasporto. Per il resto piccoli interventi per episodi traumatici e cadute all’alba tra le 5,30 e le 6,30 ma in codice verde e giallo di lieve entità.

Sul fronte della sicurezza la macchina ha funzionato: la chiusura del lungomare centro al traffico ha consentito il deflusso della gente in uscita dal porto dopo lo spettacolo pirotecnico con ordine e senza accalcamenti. I più giovani poi si sono riversati nei locali, altri sono tornati verso casa. Traffico intenso sul lungomare sud dove si sono verificati anche un paio di focolai di risse e intemperanze, ma che non sono sfociati in ferimenti violenti.

Uno di questi si è verificato attorno alle 3 all’altezza dello chalet I due Re. All’arrivo delle forze di polizia e dei carabinieri dispiegati sul territorio però gli autori si erano già dispersi e nessuno ha richiesto il soccorso sanitario. Rispettata l’ordinanza che vietava il bivacco in spiaggia: ad eccezione di alcuni sparuti gruppetti di ragazzi che hanno fatto un picnic in spiaggia per cena, dalle 22 le spiagge libere non sono state occupate da tende e asciugamani come avveniva negli anni precedenti, pertanto non si sono verificati controlli in spiaggia o sgomberi.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Fabrizio Ciarapica: «Sono molto contento di come è andata la serata – ha commentato il primo cittadino – Ieri sera sono stato in giro per Civitanova fino alle 3 e questa mattina ho sentito la comandante della polizia locale e mi ha confermato che non ci sono state criticità, se non per qualche rimozione di motorini. Tutto si è svolto regolarmente. E’ stata una serata all’insegna del divertimento e della sicurezza in una una Civitanova davvero strapiena. E’ una soddisfazione perché questa è una serata sempre un po’ difficile e complicata sul fronte della sicurezza e della gestione delle tante presenze e quando si conclude in questo modo è segno che tutte le ordinanze poste in essere e la campagna di sensibilizzazione avviata nei giorni scorsi ha funzionato».