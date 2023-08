di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Precipita dal terzo piano nella notte di Ferragosto, 73enne trasportato con l’eliambulanza in condizioni critiche all’ospedale di Torrette. Mentre tutti ancora festeggiavano dopo i fuochi d’artificio, in casa o sulle spiagge di Civitanova, un uomo, residente in via Callisto Caravario, zona Cecchetti, si è buttato dal terzo piano del suo appartamento finendo sul marciapiede sottostante.

A dare l’allarme poco dopo le 2 del mattino sono stati un passante e un residente dello stesso condominio che ha sentito il tonfo del corpo finito a terra. Sul posto sono arrivati immediatamente il 118 e l’ambulanza della Croce verde. Gli operatori dell’emergenza hanno rianimato a lungo il 73enne con un massaggio cardiaco e sono riusciti a tenerlo in vita e stabilizzarlo per trasferirlo in ospedale e poi da lì con l’elicottero all’ospedale regionale di Ancona.

Presentava politraumi e le sue condizioni sono critiche, la prognosi è riservata. Sul posto sono arrivati anche gli uomini del commissariato, i carabinieri con il comandante Massimo Amicucci e i vigili del fuoco per aprire l’appartamento. Le forze dell’ordine hanno cercato di ricostruire cosa fosse successo: l’uomo era solo in casa quando è precipitato. Nell’appartamento è stato ritrovato un biglietto, poche righe per chiedere scusa ai familiari del gesto che stava per compiere. L’uomo qualche giorno fa era stato ricoverato in ospedale per dei disturbi e poi era stato dimesso.