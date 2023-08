Lite e parapiglia fra giovani a a Porto Recanati, fuggi fuggi all’arrivo dei carabinieri.

E’ successo sabato notte, quando una lite iniziata in spiaggia è proseguita in piazza Brancondi. A darsele un gruppetto di ragazzi di circa 20 anni, che si sono picchiati facendo però poi perdere le proprie tracce all’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dai residenti e dai presenti in piazza Brancondi.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, ma all’arrivo delle divise il gruppo si è sparpagliato. I feriti non hanno chiamato i soccorsi per le botte prese.