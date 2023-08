Escursionista in difficoltà, intervento dei vigili del fuoco a Bolognola. Intorno alle 14 i pompieri hanno ricevuto la richiesta di aiuto. Un anziano, 83 anni, mentre stava percorrendo il sentiero dell’Acquasanta insieme ad altre persone, ha accusato un affaticamento fisico e non riusciva più a proseguire. Per raggiungerlo è stato impiegato l’elicottero Drago 54 del reparto volo di Pescara che lo ha preso a bordo, insieme ad un altro componente della comitiva, portandoli a Pintura. Ad attenderli la squadra dei vigili del fuoco che li ha riaccompagnati alla loro auto.