Sgherri vince la Recanati-Pieve Torina

Con uno sprint irrestistibile, ristretto a sette corridori, Giacomo Sgherri dell’Alma Juventus Fano ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro della Recanati-Pieve Torina, la classica estiva Mare&Monti organizzata dalla Recanati Marinelli Cantarini intitolata alla memoria di Mario Marinelli e Luigi Gentilucci.

La gara ciclistica per allievi ha visto impegnati 85 corridori sulla distanza di 89 chilometri da Recanati con il transito nelle località di Sambucheto, Santa Maria in Selva, Tolentino, Polverina e Pieve Torina. Prima del traguardo si erano messi in luce dapprima Marco Petrolati (Piesse Cycling Team) e successivamente Riccardo Martelli dell’UC Foligno la cui azione ha provocato una selezione del gruppetto dei migliori che si è ricompattato in discesa con sette unità davanti a giocarsi le prime posizioni. Sgherri ha avuto gioco facile nella volata ristretta con Mattia Proietti Gagliardoni dell’UC Foligno e Luca Fabbri della Polisportiva Fiumicinese FAIT Adriatica che si sono dovuti accontentare del podio. A Paolo Sbaffone della Civitanova Bike Academy il campionato provinciale FCI Macerata.