Marco Masini e Giorgio Panariello spuntano a sorpresa fra gli ospiti della serata del Mercoledì del Calamaretto. I due artisti sono in tournée insieme con “Lo strano incontro” spettacolo che portano in giro per l’Italia e che mescola canzoni e battute e che fa tappa questa sera ad Offida.

E passando per le Marche ieri sera non hanno voluto mancare di fare una capatina nella serata glamour del Calamaretto. A pranzo i due artisti sono stati ospiti della famiglia Ascani allo Shada e in serata hanno animato la serata del Calamaretto concedendosi agli scatti dei fan per selfie e autografi. E c’è stato spazio anche per un fuoriprogramma con il vocalist che raggiunge il tavolo per un saluto e riesce a far intonare a Marco Masini alcune note delle sue canzoni. Giorgio Panariello è da anni un affezionato amico della famiglia Ascani e più volte è stato ospite nei locali del gruppo per piacere e per una pausa tra un appuntamento artistico e l’altro quando capitava nelle Marche e anche questa volta non ha fatto eccezione, regalando un momento di intrattenimento in più ai presenti.