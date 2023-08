«Era ovvio che la Sovrintendenza avrebbe dettato dei paletti ben precisi nel merito “Progetto Ciccolini” e che andava coinvolta, come per legge con un progetto adeguato fatto in presenza del vincolo e non con un progetto fatto senza alcun vincolo».

L’ingegnere Giorgio Medori torna a parlare di palazzo Ciccolini a Civitanova Alta e lo fa con una lettera appello al consiglio comunale. Il tecnico civitanovese aveva giù segnalato su queste pagine più di un anno fa che la Sovrintendenza avrebbe posto dei vincoli sul bene che è tutelato e che quindi l’idea dell’amministrazione di realizzare lì case popolari sarebbe stata poco praticabile: «il celebre Palazzo Ciccolini del secolo 17esimo, situato nella città alta, è soggetto alla tutela ministeriale in tutta la sua integrità ed è vincolato al parere preventivo della Sovrintendenza per qualsivoglia attività edilizia.

Ora per non sprecare la progettazione del miglioramento sismico 160.760,41 euro (giugno 2022) appaltata senza avere un progetto architettonico approvato dalla Sovrintendenza, persi i fondi Pnrr 2.900.000 e restituito l’anticipo di 402.805,65, (delibera di giunta 342 Del 31-07-23) visto il vincolo di ridurre gli appartamenti da 19 a 12, sarebbe il caso di ripensare ad un recupero più consono ad un edificio storico. A mio avviso, credo che sia possibile un restauro più semplice, meno invasivo e meno costoso con la destinazione urbanistica precedente B4 o B6 spazi pubblici museali, biblioteca, scuola di musica, scuola cinematografica, visto che Macerata ostacola Dante Ferretti. Riconoscere i propri errori a volte significa ragionare ed avere buon senso.