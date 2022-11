CIVITANOVA - Lunedì l'assise voterà l'adozione definitiva della variante per la realizzazione di 19 alloggi nello stabile della città alta. Fra i punti all'ordine del giorno anche una serie di interrogazioni. Tra le mozioni la richiesta di ritiro della delibera sul gioco d'azzardo considerata illegittima dal Consiglio di Stato

Arriva in Consiglio a Civitanova l’adozione definitiva della variante per palazzo Ciccolini. Nel corso della prima assemblea del Ciarapica bis l’assise aveva già dato l’ok per la variante che trasformerà palazzo Ciccolini in appartamenti da destinare a case popolari. Per lo scopo c’è un bando della Regione da 2 milioni e 600 mila euro e sono previsti 19 alloggi. All’ordine del giorno anche una serie di interrogazioni e mozioni: tra queste l’interrogazione presentata dal consigliere comunale Lavinia Bianchi avente ad oggetto la programmazione culturale-turistica e un’altra sui contributi ad Amat per 2021 e 2022, l’interrogazione presentata dai consiglieri comunali Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Yuri Rosati sull’utilizzo di un sistema di Alert System in situazioni di emergenza.

Al termine della discussione delle interrogazioni anche una serie di mozioni, la prima sottoscritta da tutta la minoranza per l’annullamento e ritiro della delibera di giunta sulle sale slot considerata illegittima dal Consiglio di Stato con la quale la giunta aveva stabilito la distanza minima per l’apertura della sala slot di via Pellico in deroga alle leggi regionali. A seguire la mozione per la gestione unitaria pubblica del sistema idrico integrato e una mozione presentata dai consiglieri comunali Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi avente ad oggetto la delibera di giunta che consente l‘installazione delle giostre al varco sul mare contravvenendo il regolamento per gli spettacoli viaggianti approvato dal consiglio comunale.