CIVITANOVA - Via libera al documento preventivo ma il colpo di scena è arrivato con la votazione anomala negli ultimi minuti della seduta di quattro ore, quando Troiani e Capozucca di Vince Civitanova si sono astenuti sui 450mila euro in più per la destinazione della struttura

di Laura Boccanera

Bilancio preventivo approvato fra colpi di scena e la perdita dei soldi del Pnrr per palazzo Ciccolini. L’assise di Civitanova ieri si è riunita per discutere tutti punti di carattere economico finanziario legati all’approvazione del bilancio preventivo. Un consiglio durato oltre 4 ore e che proprio alla fine ha registrato su una variazione di bilancio per l’asilo in zona Micheletti le astensioni di Fausto Troiani e di Pierluigi Capozucca di Vince Civitanova, suonate come un messaggio criptato alla maggioranza.

La seduta si è aperta con l’anticipazione della variazione di bilancio che introita quasi 7 milioni di euro del piano di ripresa e resilienza per la sistemazione e ampliamento dei nidi cittadini, anticipato per questioni temporali dal momento che la delibera va ratificata entro 60 giorni. Ieri era l’ultimo giorno utile e non si poteva sforare la mezzanotte. Il punto è passato pur fra le rimostranze della minoranza per la mancata convocazione dei consigli comunali negli ultimi tre mesi. A relazionare sulla proposta di bilancio preventivo il vicesindaco Claudio Morresi che si è giustificato per i ritardi: «Volevamo approvarlo entro il 31 dicembre, ma non ci siamo riusciti per diversi motivi – ha detto – nonostante l’aumento dei costi per l’energia che hanno inciso per il 10% circa, l’aumento dei tassi di interesse siamo riusciti a non aumentare le tasse. Anzi, abbiamo messo sul piatto 100 mila euro per tamponare gli aumenti dei costi dell’acqua e un fondo di 200 mila euro per chi è stato colpito dal caro energia – per poi sottolineare le novità sul fronte del personale – faremo 22 nuove assunzioni, 15 per rimpiazzare dei pensionamenti e 7 nuove nel corso del 2023. Avremo un nuovo dirigente dell’ufficio tecnico, quattro nuovi vigili urbani e un informatico». Sulle opere pubbliche però si registra la sconfitta per aver visto sfumare la possibilità di conversione della struttura di palazzo Ciccolini in abitazioni di edilizia popolare. Il consiglio lo scorso anno aveva dato l’ok per la variante cercando di intercettare i fondi del Pnrr, una soluzione caldeggiata dalla maggioranza, ma che si è arenata per le tempistiche come ha spiegato l’assessore Carassai: «Bisognava appaltare l’opera entro il 31 dicembre e non ci siamo riusciti – ha confessato Carassai – per cui i 2,6 milioni di fondi Pnrr che avevamo al momento sono sfumati. Il ritardo però non dipende da noi ma dalla Sovrintendenza che non ci ha inviato il suo parere per tempo».

La maggioranza ha votato a favore di tutti gli atti, contraria l’opposizione, con l’astensione di Siamo Civitanova che ha votato no solo al dup e bilancio di previsione. Alla fine della discussione però il voto anomalo di Vince Civitanova su una variazione di bilancio da 450mila euro per la realizzazione del nuovo asilo in area Micheletti, innesto di liquidità che occorre per far fronte ai costi aumentati. Alla conta del voto 12 i favorevoli, Troiani e Capozucca si astengono e i no sono i tre dei consiglieri di opposizione rimasti in aula, Roberto Mancini, Murri e Paglialunga. E’ il caos: secondo l’interpretazione di Paglialunga che fino alla fine ha presieduto il consiglio la proposta è bocciata perché avrebbe la necessità di raccogliere non la maggioranza dei presenti ma la maggioranza assoluta del consiglio, ossia 13 voti: «L’articolo 90 recita che per l’approvazione degli atti relativi al bilancio è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: cioè 13. L’astensione di Troiani e Capozucca sul punto dei 450mila euro dirottati da opere stradali importanti ed urgenti ad integrazione dei fondi Pnrr per gli asili nido. è stata determinante. Non è stata certamente una svista quella dei due consiglieri». Troiani chiede di ripetere il voto perché si sarebbe confuso, Pollastrelli della Lega chiede l’annullamento perché uno degli scrutatori (Micucci) assente, ma la Paglialunga tiene il punto. Tutto rimandato alla valutazione del segretario Morosi a cui passa la palla per dirimere se la variazione di bilancio necessita della stessa maggioranza del bilancio, in caso di risposta affermativa, il punto non passa.

