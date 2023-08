di Salvatore Mastropietro

Nonostante la pioggia caduta sul “Ferranti” prima e durante il match, si ripete anche stavolta – a sei giorni di distanza da quello di Porto San Giorgio – l’abbraccio tra l’Ascoli e il proprio tifo, sempre molto presente nel territorio fermano. Sono circa mille i tifosi giunti a Porto Sant’Elpidio per assistere all’amichevole contro la Recanatese, che punta anche quest’anno a ripetersi in Serie C dopo gli ottimi risultati raggiunti nella passata stagione.

Sul campo, stavolta, i segnali raccolti di mister William Viali non sono positivi. Soprattutto nel primo tempo si vede in campo una squadra distratta, che regala praticamente due reti agli avversari a causa degli errori in fase di impostazione commessi dall’esperto Botteghin e dal nuovo portiere Barosi. Alla Recanatese va il merito di averne approfittato e di aver tenuto il campo con grande ordine nonostante la categoria di differenza. Il forcing finale dopo il gol di Simic del definitivo 1-2 non sortisce gli effetti sperati e per l’Ascoli, dunque, arriva un ko da cui non bisogna trarre allarmismi ma solo spunti per migliorare prima dell’inizio del campionato, a livello tecnico-tattico e anche sul fronte calciomercato.

CRONACA – La prima palla gol del match è della Recanatese con Ferretti che da ottima posizione non riesce a trovare lo specchio della porta. È lo stesso Ferretti ad approfittare al minuto 6 di un brutto errore in fase di costruzione di Botteghin depositando in rete da pochi passi su suggerimento dell’ex di turno Carpani. Leopardiani ancora pericolosi al minuto 10 con una doppia occasione: Carpani prima impegna seriamente Barosi, poi va vicino al gol con un colpo di testa sul corner successivo. L’Ascoli risponde all’11’ con Forte, che si libera bene in area di rigore e calcia a botta quasi sicura, trovando però l’opposizione di Peretti praticamente sulla linea di porta. I bianconeri prendono in mano il pallino del gioco, senza però creare grandi pericoli. Al 30′ ci prova Masini dai venti metri con una conclusione rasoterra che termina a lato non di molto. Al 33′ altro pasticcio in fase di impostazione dell’Ascoli e la Recanatese raddoppia. Sbaffo intercetta un passaggio sbagliato di Barosi e disegna una bella traiettoria che colpisce la traversa: sulla respinta il più lesto di tutto è Ferretti, che calcia verso la porta e trova la doppietta personale.

Nella seconda frazione gli uomini di Viali entrano in campo con un piglio diverso e provano ad alzare sin da subito il baricentro. Tra i più vivaci c’è Haveri, che al minuto 58 si rende pericoloso con una bella progressione. Ascoli vicinissimo al gol un minuto dopo con un’incornata di Simic sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che sfiora il palo alla destra del neoentrato Mascolo. Il centrale croato ci riprova al 69′ e stavolta ha miglior sorte: colpo di testa perfetto che non lascia scampo al portiere giallorosso. Dal 70′ in poi va in scena un vero e proprio forcing da parte del Picchio con la Recanatese che prova a difendersi con ordine e applicazione. È il neoentrato Manzari ad andare maggiormente vicino al gol del pareggio al minuto 86 con un colpo di testa ravvicinato che trova la bella risposta di Mascolo. Al 90′ l’arbitro Fourneau fischia la fine senza concedere recupero: Ascoli-Recanatese 1-2.

ASCOLI (4-3-2-1): Barosi (1’st Bolletta); Adjapong, Botteghin (13’st Bellusci), Simic, Haveri (37’st Falzerano); Caligara (37’st Giovane), Buchel (1’st Kraja), Masini (37’st Gnahoré); Millico (37’st D’Uffizi), Mendes (37’st Manzari); Forte. A disposizione: Mengucci, Re, Eramo, Quaranta, Cosimi, Dionisi, Falasco. Allenatore: Viali

RECANATESE: Meli (1’st Mascolo), Mane (27’st Valleja), Longobardi (1’st Marinacci), Priesco (27’st Morrone), Peretti, Ferrante, Ferretti (1’st Giampaolo), Raparo (12’st Senigagliesi), Melchiorri (12’st Gomez), Sbaffo, Carpani (27’st D’Angelo). A disposizione: Tiberi, Quacquarelli, Pesaresi, Capodacqua. Allenatore: Pagliari

ARBITRO: Fourneau di Roma

Reti: 7’pt e 33’pt Ferretti (R), 24’st Simic (A)