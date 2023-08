Non ci sta a prendersi l’attacco frontale dell’associazione commercianti, in primis della presidente Roberta Recchi, Nelia Calvigioni. Il vicesindaco di Corridonia fa chiarezza sulla genesi della sperimentazione sul disco orario in centro storico, rigettando le accuse mossele qualche giorno fa proprio.

«Come potevamo consultare un’associazione nata il 20 giugno, quando noi abbiamo dato il via libera alla delibera di giunta un mese e mezzo prima? – afferma Calvigioni – dell’idea parlavamo in giunta almeno da gennaio, su stimolo sia di cittadini che di commercianti che ci hanno posto la questione dell’impossibilità di trovare parcheggio nelle vie e piazze principali della città, ma già in campagna elettorale ne avevamo parlato. Oggi pensare ad autoparchi o parcheggi sotterranei è complicato, per cui abbiamo iniziato a ragionare su quale potesse essere la soluzione migliore. Siamo arrivati così ad approvare la delibera, votata da tutti compreso l’assessore al commercio, il 6 maggio scorso. Come potevo dialogare con una realtà che ancora non esisteva?».

Intanto però in questi giorni piazza Corridoni è vuota come raramente la si è vista negli anni passati. «E’ proprio il segno del fatto che tutti i parcheggi fossero occupati solo dai residenti e da chi lavora in centro, anziché da clienti e potenziali tali – continua il vicesindaco – siamo voluti partire ad agosto proprio perché sicuramente sarebbe stato un avvio più soft, consci che sarà molto più significativo a settembre con la ripresa della scuola. La sperimentazione andrà avanti per 3-4 mesi, poi tireremo le somme, non c’è niente di definitivo ad ora».

(Ma. Pa.)