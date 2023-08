«Faccia un passo indietro e Meloni la cacci dal partito». Non usa mezze misure il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nei confronti di Lorella Benedetti, la consigliera comunale maceratese di Fratelli d’Italia salita alla ribalta nazionale per la sua “comprensione” nei confronti della mafia durante il dibattito consiliare sull’intitolazione di una via a Silvio Berlusconi.

«Ha fatto bene Sinistra Italiana di Macerata ad insistere nella denuncia delle parole della consigliera comunale di Fdi che giustifica i rapporti con la mafia – sottolinea Fratoianni – parole offensive verso i siciliani onesti e contro chi combatte la criminalità. Ha fatto bene Sinistra Italiana di Macerata ad insistere nel denunciare quanto avvenuto nei giorni scorsi nel consiglio comunale della città marchigiana: non è accettabile che un esponente politico, in questo caso una consigliera comunale di Fdi, giustifichi i rapporti con la mafia dicendo che “tutti sanno che per quieto vivere si deve arrivare a compromessi a volte per poter operare in Sicilia”. Parole sconsiderate e offensive nei confronti di chi ha combattuto le organizzazioni criminali e per questo ha perso la vita, parole offensive nei confronti di chi ogni giorno lotta per affermare il diritto alla legalità. Un oltraggio ai siciliani e agli imprenditori siciliani onesti».

Benedetti ha corretto il tiro nelle scorse ore, affermando che le sue parole sono state travisate e che anzi il suo pensiero andava proprio nella direzione opposta: quella di condannare il sistema mafioso. «Ma come si fa a lanciare messaggi simili? – prosegue però il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra – naturalmente ora che abbiamo acceso i riflettori su questa vicenda arriveranno subito le scuse, si dirà che è stata fraintesa. Eppure quelle parole immortalate da un video rimangono lì con tutto il loro peso. Ora questa consigliera comunale farebbe bene a fare un passo indietro e lasciare le istituzioni e farebbe bene il partito di Giorgia Meloni ad allontanare un esponente politico con questa idea della mafia».