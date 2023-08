Entrerà in funzione da domani la ztl nel centro storico di Recanati, varchi a Porta Marina, via Primo Luglio e all’ingresso di Porta nuova. Dopo la sperimentazione avvenuta in questo mese da domani, 2 agosto, partiranno i controlli degli accessi. Rimane garantito l’ingresso ai residenti e a tutti coloro che sono in possesso di specifici permessi, come accadeva in passato. «Con questo provvedimento intendiamo migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il patrimonio storico-culturale promuovendo al contempo uno stile di vita sostenibile – fa sapere l’amministrazione comunale – il nuovo sistema di controllo elettronico degli accessi ci consente di limitare l’accesso dei veicoli alle aree più centrali e congestionate della città, riducendo così il traffico e preservando il patrimonio culturale. La ztl è un modo per promuovere l’uso di mezzi di trasporto alternativi come la bicicletta, i mezzi pubblici o la camminata a piedi. Non si tratta di un scelta ideologica, ma piuttosto di un intervento strutturale, con il rispetto della Ztl, seppure limitata ad alcune ore estive e giornate particolari, possiamo creare un ambiente più sano, sicuro e piacevole per tutti».

La zona a traffico limitato è attiva dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 al varco di via Primo Luglio e Porta Marina e dalle 11 alle 15 da Porta Nuova, il sabato dalle 10 alle 15 da porta Marina e Porta Nuova e nei giorni feriali dalle 19.30 alle 2 del giorno successivo.